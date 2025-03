Ilfattoquotidiano.it - 3 yogurt al giorno, un Dna “eccellente” e un “ottimo” microbiota: i segreti della longevità di Marya Branyas Morera, vissuta 117 anni

Come ha fatto la catalana Maria, deceduta ad agosto a 117, ad arrivare a questo incredibile traguardo, e per di più in ottima salute? Lo spiega uno studio pionieristico dell’università di Barcellona che ha esaminato il DNA e ilrecordwoman, e i cui risultati vengono anticipati da un recente articolo pubblicato su Geo España. Ecco la sua storia e le rivelazioni dello studio in corso di pubblicazione.Poco più di un anno fa, l’arzilla vecchietta postava su X “Buon, mondo. Oggi compio 117. Sono arrivata fin qui”. Pochi mesi dopo, il 19 agosto, l’ultralongeva catalana affetta solo da sordità e dolori articolari moriva serenamente nel sonno, portando con sé inalterati i ricordi piccoli e grandi di una vita lunghissima, costellata da grandi eventi storici: la guerra civile spagnola, due guerre mondiali, due temibili epidemie – la spagnola nel 1918 e il Covid nel 2020, di cui si ammalò in forma lieve.