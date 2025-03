Ilgiornale.it - 1930, cocktail da mangiare, piatti da bere

Lo speakeasy più inaccessibile di Milano si è spostato nel sotterraneo del Mag Pusterla e propone un nuovo menu in cui i drink sono la reinterpretazione alcolica di ricette storiche come i Tortellini in brodo, l’Hummus, l’Ossobuco e vitello tonnato. Ma prima bisogna guadagnarsi il diritto a entrare, perché questo è un locale aperto soltanto a chi è motivato, curioso e soprattutto educato