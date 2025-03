Bollicinevip.com - Zeudi Di Palma commenta le accuse di Helena Prestes al GF: “Ma quale sputi? Zero!”

Diha sputato controal Grande Fratello? La gieffina svela come sono andate le coseTensione alle stelle traDi, l’ex Miss Italia si difende dalledella gieffinaNegli ultimi giorni si sta parlando molto della vicenda dello ‘sputo’ al Grande Fratello che ha coinvoltoDi. È successo davvero?Dial Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)Dopo la 40esima puntata del reality le due gieffine hanno discusso nella casa e la modella brasiliana ha accusato l’ex amica di aver sputato contro di lei. L’ex Miss Italia aveva subito negato e nelle scorse ore è tornata sulla vicenda per fare un po’ di chiarezza. Alle sue amiche nella casa più spiata d’Italia ha detto: “Ma! Mi stavo lavando i denti e a un certo punto le faccio capire che mi dovevo buttare l’acqua che avevo in bocca”.