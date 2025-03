Tutto.tv - Zeudi contro tutti al GF, scontro con Giglio e Chiara: la Di Palma in lacrime

Momenti davvero concitati nella casa del Grande Fratello. Dopo la scorsa puntata gli animi si sono piuttosto inaspriti traDie alcuni concorrenti. In queste ore, a dare luogo ad una discussione con la ragazza è stato Lucali, detto. Il ragazzo ha accusato la coinquilina di essere una bambina infantile, cosa che ha sollevato non poche polemiche. La lite tradial GFDiha avuto una discussione molto accesa cone, successivamente, anche conCainelli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex Miss Italia ha rifiutato di giocare a calciobalilla insieme ad altri concorrenti in quanto tra di loro ci fosse anche Lorenzo Spolverato. Dato che i due avevano pesantemente discusso nel corso della scorsa puntata del GF, la giovane ha deciso di non prendere parte alla partita, impedendo, di conseguenza, anche agli altri concorrenti di giocare in quanto non avessero raggiunto il numero.