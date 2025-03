Ilfoglio.it - Zero amore, zero sesso, zero sofferenza: ecco cosa (non) cercano oggi i giovani

La ricerca sullegenerazioni procede e si accatastano sondaggi. Questi ragazzi – dicono tutti – sono più fragili, più soli, meno inclini alla fusione con l’altro. Il desiderio si è spento per saturazione. Non c’è eros senza mancanza, qua non ci manca niente, quindi di quel che si ha (troppo), uno non se ne fa niente. Luigi Zoja, nel suo Il declino del desiderio, sistema il fenomeno in una lunga progressione storica: nelle società occidentali, ai periodi di crescita economica corrisponde spesso un aumento del disagio collettivo., a quanto pare, arrivati al plateau del benessere, comincia l’anemia del. Una deprivazione volontaria che si misura nelle statistiche – numeri e referti convergono. Specie sui ragazzi: non gli va più di vedersi, desiderarsi, lasciarsi, morire d’