Zelensky | contatterò il presidente Trump

11.45 Ilucrainoannuncia che oggi contatterà ilUsa. "Parleremo dei prossimi passi". No a compromessi sugli aiuti militari all'Ucraina e sulla condivisione d'intelligence, come chiesto da Putin, dice. Le condizioni delrusso dimostrano che "non è pronto a metter fine alla guerra". Gli Usa "dovrebbero controllare" il rispetto del cessate il fuoco di 30 giorni.Kiev pronta a inviare una delegazione ai colloqui sui negoziati, a Gedda.