Zelensky non si fida di Putin: "Chiederò a Trump i dettagli della telefonata". Domenica a Gedda nuovo vertice Usa-Russia

L’asse Washington-Mosca torna a vacillare dopo le dichiarazioni contrastanti sulladi ieri tra Donalde Vladimir. Il Cremlino insiste: si è discussofine degli aiuti militari a Kiev. Ma il presidente americano respinge la versione russa: «Non abbiamo parlato di aiuti, non ne abbiamo parlato affatto», ha dichiarato a The Ingraham Angle su Fox News.: “Voglio idi”Ma, Volodymyrchiede chiarezza: vuole conoscere i. «Oggi avrò contatti con il presidentee parleremo dei prossimi passi», ha annunciato da Helsinki. Il leader ucraino ribadisce la necessità di un aumento degli aiuti militari: «Non credo che dovremmo fare concessioni in termini di aiuti all’Ucraina, ma al contrario dovremmo aumentarli».Bombardato un deposito di greggioSul terreno, la guerra non accenna a fermarsi.