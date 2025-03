Zelensky | Non accetteremo mai che i territori occupati finiscano nelle mani di Mosca Oggi chiamerò Trump

Leggi su Open.online

Kiev non accetterà che iucrainidasiano riconosciuti come russi. Parola del presidente ucraino Volodymyr, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese, Alexander Stubb.ha anticipato che, dopo la chiamata intercorsa ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e Donaldcontatterà il presidente USA per «discutere con lui alcuni dettagli dei prossimi passi». «Credo di poter ascoltare i dettagli della sua conversazione con Putin», ha aggiunto. «Ci auguriamo che l’America continui a fare pressione sulla Russia», ha proseguito. Una delle condizioni che aveva posto Putin per avviare i negoziati di pace era la cessione della Crimea a. Ieri Putin ha garantito uno stop agli attacchi sulle centrali energetiche ucraine per 30 giorni e lo scambio di 175 prigionieriprossime ore.