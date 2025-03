Quotidiano.net - Zelensky e Trump discutono aiuti all'Ucraina e monitoraggio USA del cessate il fuoco

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente ucraino Volodymyrparlerà oggi con il presidente statunitense Donald: lo ha annunciato lo stesso leader ucraino durante una conferenza stampa congiunta con il capo della Stato della Finlandia, Alexander Stubb, in corso a Helsinki. "Oggi contatterò il presidentee discuteremo i prossimi passi", ha detto, sottolineando che non dovrebbe esserci alcuna "concessione" alla Russia, che chiede la fine deglioccidentali a Kiev prima di unil. "Non credo che dovremmo fare concessioni (alla Russia, ndr) in termini diall', ma al contrario dovremmo aumentarli", ha affermatodurante la conferenza stampa a Helsinki. Il capo di Stato ucraino ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero supervisionare ilildi 30 giorni sulle infrastrutture energetiche del Paese concordato ieri tra i presidenti russo e statunitense.