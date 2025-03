Internews24.com - Zanetti racconta: «Lautaro? Sta dimostrando quello che abbiamo sempre pensato! Sapevamo del suo potenziale…»

di Redazione: «? Stachedel suo potenziale.» Le parole del vice presidente nerazzurroJavier, vicepresidente dell’Inter, è stato ospite all’ISS Lagrange di Milano, dove ha presentato il suo libro “Un legame mondiale”. Nel corso della presentazione, l’ex terzino nerazzurro, ha voluto parlare anche dell’attuale capitano,Martinez.LE PAROLE- «La storia conè stata una storia veramente felice per me perché parlando anche con Milito, lui era molto giovane, vedevamo che aveva un grande potenziale. Mi è rimasta impressa un’immagine di una partita dopo che lui aveva segnato una tripletta, è andato a parlare con un giornalista per un’intervista e il giornalista gli ha fatto i complimenti per i tre gol.