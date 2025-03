Juventusnews24.com - Zampini sulla Juve: «Non ho mai visto un atteggiamento così. Thiago Motta? Io lo terrei ma non capisco una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni negli studi di Pressing dell’ex difensore dopo l’ultima sconfitta dei bianconeri sul campo della FiorentinaIntervenuto negli studi di Pressingha parlatodellantus, reduce dalla sconfitta sul campo della Fiorentina. Le sue parole.– «ha fatto tanti errori, gestioni, scelte. Poi qui abbiamo sempre un capro espiatorio. Io non vedoin nessuna componente, non si è capito cos’è lantus per noi tifosi. Anche negli anni difficili se perde 4-0 l’avversario la volta dopo trema perchè non ricapita due volte. La Fiorentina qui invece nonostante fosse stanca era contenta di giocare.? Io lofino a fine campionato ma Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni convinte»Leggi suntusnews24.