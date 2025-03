Movieplayer.it - Zack Snyder celebra l'anniversario della sua Justice League e i fan chiedono il suo ritorno nel DCU

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha condiviso un post che ha scatenato i commenti dei suoi fan che stanno ancora sperando in un suonel DC Universe. In occasione del quartodell'uscita in streamingversione diideata da, online ci sono ancora molti fan che sperano in undel regista nel mondoDC per concludere la storia lasciata in sospeso. Il montaggio ideato dal filmmaker ha infatti debuttato il 18 marzo 2021 su HBO Max dopo una lunga campagna online dei fan per poter vedere il lavoro che era stato compiuto e poi modificato radicalmente dopo l'ingaggio di Joss Whedon. Lazione deldiScrivendo sui social media,ha scrittondo la distribuzione di .