Yuval Raphael, chi è la cantante in gara per Israele all'Eurovision 2025

«Il suo viaggio da sopravvissuta a performer è una straordinaria storia di resilienza e speranza». Con queste parole il Jerusalem Post ha riassunto la vita di, 24enne che a Basilea rappresenteràSong Contest. Originaria di Ra’anana, non lontano da Tel Aviv, era al Supernova Festival il 7 ottobre 2023, quando i militari di Hamas stuprarono, uccisero e presero in ostaggio centinaia di giovani che stavano partecipando al rave lungo il confine con Gaza. «Voglio raccontare la mia storia e quella del mio Paese nonostante le difficoltà e i fischi che sono sicura al 100 per cento arriveranno dalla folla», ha detto alla stampa locale. «Voglio ricordare ciò che ho passato, ciò che hanno affrontato gli altri, ma non cerco compassione». Canterà New Day Will Rise, una ballad che parla di speranza e unità anche nei momenti più tenebrosi citando il Cantico dei Cantici.