Xbox, è ora disponibile all'acquisto l'Xbox Adaptive Joystick

L’accessibilità nei videogiochi fa un altro grande passo avanti:ha annunciato la disponibilitàdel nuovo. Presentato alla Gamescom 2024 e sviluppato in collaborazione con la community Gaming and Disability, questo dispositivo nasce per offrire una soluzione innovativa e inclusiva ai giocatori con mobilità ridotta. Compatibile conSeries XS,One e PC Windows 11, ilsi integra perfettamente con altri controllercome l’Controller, il Wireless Controller e l’Elite Wireless Controller Series 2, permettendo configurazioni personalizzate per ogni esigenza.L’si distingue per la sua versatilità e semplicità d’uso. Grazie al design cablato e alle opzioni di personalizzazione, i giocatori possono adattarlo facilmente al proprio stile di gioco.