Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams vuole un rematch contro Oba Femi, ma c’è un terzo incomodo

Leggi su Zonawrestling.net

La Road to Stand & Deliver è ormai iniziata e tanti sono i talenti di NXT che vogliono arrivare all’appuntamento più importante dell’anno, nel weekend di WrestleMania, con la possibilità di combattere e farlo per qualcosa di importante. Chi è quasi sicuro di arrivarci da protagonista a Stand & Deliver è il campione Obache la scorsa settimana ha superato Moose, avversario proveniente dalla TNA, in un match davvero difficile. Allo stato attuale Obanon ha uno sfidante ufficiale per Stand & Deliver, ma i pretendenti non mancano certo.Il re dell’UndergroundQuesta notte ad NXT l’ex campioneè stato impegnato in un Underground matchlo specialista Eddy Thorpe. Presenti a bordo ring le giovani promesse dello show Evolve, in parte coinvolti quandoha scagliato via dal ring Thorpe.