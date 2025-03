Zonawrestling.net - WWE: Sting potrebbe introdurre Lex Luger nella Hall of Fame

non aver chiuso definitivamente con la WWE. Con il suo storico amico ed ex compagno di tag team Lexpronto a essere introdottoWWEof, il mondo del wrestling sta ora osservando attentamente per vedere se “The Icon” farà un ritorno a sorpresacompagnia che ha lasciato quasi un decennio fa. Secondo Fightful Select,e le persone a lui vicine hanno informato la WWE cheera la loro prima scelta per introdurlo. Questo elemento ha acceso importanti discussioni dietro le quinte, con la WWE che starebbe facendo sforzi per portarealla cerimonia.Nonostante si sia ufficialmente ritirato da oltre un anno,rimane sotto contratto con la AEW in un accordo simile a quello delle leggende, ma non è chiaro se la AEW debba approvare la sua apparizione in un programma WWE.