WWE | Il turn heel di John Cena fa impazzire i fan 3 milioni di visualizzazioni in 24 ore

A 2 settimane da un Elimination Chamber ormai conclusosi, un momento storico per il mondo del Wrestling e dell’intrattenimento ha invaso il web: il tanto acclamatodidopo 25 anni.Lunedì, direttamente da Bruxelles,ha parlato per la prima volta dopo i fatti del Rogers Centre.Il suo promo tagliente, pubblicato sul canale ufficiale YouTube della WWE, ha totalizzato 2,9diin 23 ore e si avvia a raggiungere i 3in 24 ore.I vertici della WWE hanno riferito di essere estasiati dalla reazione, in quanto la trasformazione dista chiaramente colpendo i fan. A RAW,è entrato tra i fischi, i cori “ti sei venduto” e una folla divisa.si è scagliato contro il WWE Universe, definendolo “ orrendo” e accusandolo di aver rovinato il suo Farewell tour.