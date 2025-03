Zonawrestling.net - WWE: Il tour ‘Road to Clash in Paris’ pronto a conquistare l’Europa

La WWE è pronta a rivoluzionare la scena del wrestling europeo quest’estate, portando Monday Night Raw, Friday Night SmackDown e una serie di eventi dal vivo nel Regno Unito, in Irlanda e in Francia, prima di concludere il tutto con il primo storico premium live eventin Paris.Ilinizierà il 22 agosto a Dublino e farà tappa in grandi città come Liverpool, Newcastle, Manchester, Leeds e Cardiff, prima di arrivare a Lione, in Francia, per un’edizione televisiva di SmackDown. Da lì, il viaggio proseguirà verso la Paris La Défense Arena, dove la WWE entrerà nella storia con il suo primo premium live event nella capitale francese, il 31 agosto. Ilsi concluderà con Monday Night Raw nella stessa arena il 1° settembre.BREAKING: The Road to #WWEin Paris begins August 22, 2025 with #SmackDown in Dublin & Lyon, #WWERaw in Birmingham, and more! #WWELive Register now for exclusive Pre-Sale opportunity: pic.