Zonawrestling.net - WWE: Il quartetto misterioso di NXT ha finalmente un nome. Attaccato anche Tony D’Angelo

Leggi su Zonawrestling.net

Da qualche mese c’è un gruppoad NXT, 4 atleti con il volto coperto da una bandana nera che hanno assalito diverse Superstar al vertice di NXT, dai campioni di coppia Axiom e Nathan Frazer, a Trick Williams e per ultimo Je’Von Evans la scorsa settimana. Sappiamo i nomi dei 4 atleti che sono Saquon Shugars, Cutler James, Osiris Griffin e Dion Lennox, ma fino a questa notte ildel gruppo era avvolto nel mistero.nel mirinoquesta notte i 4 sono stati protagonisti della puntata di NXT e hanno assalito nel backstage l’ex campione Nordamericano, che non poteva certo aspettarsi un attacco alle spalle mentre dal backstage osservava il 3vs3 dei suoi ragazzi della Family contro i Culling. Un assalto che ha poiportato alla sconfitta di Channing “Stacks” Lorenzo, Luca Crusifino e Adriana Rizzo distratti dalle immagini dell’attacco al loro capo passate sul titantron mentre stavano per concludere il match.