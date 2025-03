Zonawrestling.net - WWE: Fan arrabbiati per il match lampo tra Jey Uso e Austin Theory, pioggia di dislike

La WWE si trova al centro di una controversia dopo che iltra Jey Uso enella puntata di Raw del 17 marzo ha sollevato un polverone tra i fan. La vittoria fulminea di Uso, che ha sconfittoin poco più di un minuto, ha lasciato perplessi molti spettatori.I numeri di YouTube confermano il malcontentoLe statistiche non mentono: al 19 marzo, il clip ufficiale dell’incontro sul canale YouTube della WWE ha ricevuto oltre 61.000 “non mi piace” contro appena 13.000 “mi piace”, rendendolo uno deipiù negativamente accolti degli ultimi tempi.Cosa è andato storto?Secondo quanto riportato, l’incontro avrebbe dovuto avere una durata di 11 minuti, ma i piani sono cambiati all’ultimo momento. Non è chiaro se il lungo promo d’apertura di John Cena abbia influito sulla decisione di tagliare il, trasformandolo praticamente in uno “squash” – termine che nel wrestling indica un incontro estremamente breve e unilaterale.