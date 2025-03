Zonawrestling.net - WWE: Doppia cintura, doppi impegni. Prossima settimana due match titolati per Stephanie Vaquer

Leggi su Zonawrestling.net

Unafa, ad NXT Roadblock,ha fatto la storia conquistando il titolo femminile di NXT contro Giulia. La cilena è diventata la prima a detenere contemporaneamente sia lamassima di NXT che il North American Championship, il tutto a pochi mesi dal suo debutto nel terzo brand WWE. Oneri e onori però per la campionessa, che adesso ha un mirino grande ilo sulla sua schiena e tante sono le donne di NXT che vogliono arrivare a Stand & Deliver con una delle sue cinture.Difesa e requesta notte è salita sul ring per celebrare la sua vittoria della scorsa. Un breve promo per la cilena che scherzando sul fatto che l’inglese non sia la sua prima lingua, ha detto invece che il wrestling per lei è come una prima lingua e l’ha dimostrato con i suoi successi.