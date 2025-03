Zonawrestling.net - WWE: “Blue Evening”, il film prodotto da Karrion Kross debutta al Pasadena Film Festival

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE Superstarentra nel mondo del cinema come produttore esecutivo di, undrammatico indipendente che debutterà alInternationall’8 aprile. Scritto e diretto da Jett Jansen,racconta la storia di un tossicodipendente senzatetto di Los Angeles che si imbatte in un capolavoro perduto in un negozio dell’usato. Questa scoperta lo spingerà in un disperato viaggio di redenzione, sopravvivenza e autoscoperta, costringendolo a una scelta cruciale tra il suo passato distruttivo e un futuro incerto.“Siamo entusiasti di annunciare cheè stato selezionato ufficialmente e avrà la sua prima mondiale alInternationall’8 aprile! La proiezione si terrà al Laemmle NoHo 7 Theater, nel blocco delle 20:05.