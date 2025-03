Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss rimossa dal WWE World

Il mese scorso, dopo il suo ritorno a sorpresa alla Royal Rumble,era stata annunciata come parte del WWEdurante il weekend di WrestleMania 41 il prossimo mese a Las Vegas. Ma a quanto pare non sarà più così.Ieri sera, sui social media, quando un utente del WWE Universe ha scritto a Fanatic Events per chiedere informazioni sullo status dinel WWEdurante il weekend di WrestleMania. A sorpresa è stato informato che non sarebbe più apparsa, twittando:“Ciao, Roger! Purtropponon parteciperà più. Mandami un DM se hai domande! -Marissa”, ha dichiarato Fanatics Events in un post.Hi, Roger! Regrettably,is no longer attending. Please send me a DM if you have any questions! -Marissa Fanatics Events (@fanaticsevents) March 18, 2025Il ritorno e lo status attuale diLanon appare nella programmazione della WWE dall’Elimination Chamber di questo mese, dove è stata schienata nel Chamber match da Liv Morgan.