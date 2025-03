Oasport.it - WTA Miami, risultati 18 marzo: avanzano Linette ed Osaka, fuori Kvitova

Leggi su Oasport.it

Si è aperto il tabellone principale di singolare femminile deiOpen 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: spazio ai primi 16 incontri del primo turno, che non vede impegnate le teste di serie, accreditate di un bye. In casa Italia avanza Lucia Bronzetti, mentre escono di scena Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.Lucia Bronzetti elimina la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro con lo score di 6-4 6-3, ed affronterà la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 28, mentre Elisabetta Cocciaretto cede alla romena Sorana Cîrstea, vittoriosa col punteggio di 6-3 7-6 (5), infine la qualificata Lucrezia Stefanini viene rimontata e battuta dalla slovacca Rebecca Šramková, che vince per 3-6 6-1 6-3 ed affronterà Jasmine Paolini, numero 6 del seeding.Spiccano le affermazioni della statunitense Sofia Kenin sulla wild card ceca Petra Kvitová per 6-4 7-5 e della polacca Magdasulla russa Anastasia Pavlyuchenkova con lo score di 7-6 (3) 6-2, mentre la nipponica Naomirimonta ed elimina la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva col punteggio di 3-6 6-4 6-3.