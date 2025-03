Ilrestodelcarlino.it - Wi-Fi ultraveloce per tutta la casa: router mesh Amazon eero 6+, risparmia SUBITO 133€

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se sei stanco di una connessione lenta e instabile in, questa è l’occasione perfetta per fare un upgrade. IlWi-Fi6+, nella confezione da 2, è in offerta per gli sconti di primavera sua soli 169,99€, un prezzo incredibile per garantirti velocità, stabilità e copertura fino a 280 m² con connessione simultanea per oltre 75 dispositivi. Compra oggi ildi6+ in offerta su: connessione Wi-Fistabile e veloce a soli 169,99€ Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6+, puoi dire addio ai rallentamenti e goderti streaming in 4K senza buffering, gaming online fluido e videochiamate senza interruzioni, anche quando più persone insono collegate contemporaneamente. La velocità di connessione fino a 1,0 Gbps ti permette di sfruttare al massimo la tua linea internet, evitando congestioni e problemi di segnale.