WhatsApp stop su alcuni smartphone da maggio 2025 | ecco quali

A partire dal prossimonon sarà più utilizzabile sudispositivi considerati obsoleti. Dopo che con l’inizio dell’app di messaggistica aveva già smesso di funzionare su 19 modelli di, ora il nuovoriguarderàdispositivi Apple con versioni di iOS precedenti alla 15.1. I modelli interessati saranno iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, rilasciati diversi anni fa e impossibilitati ad aggiornare il sistema operativo oltre iOS 12.5.7., addio sudaQual è il motivo di questa decisione? Secondo gli esperti,si basa su tecnologie avanzate disponibili solo nelle versioni più recenti di iOS, che offrono supporto a nuove funzionalità e miglioramenti di sicurezza.Tra le motivazioni tecniche c’è l’assenza di compatibilità con le librerie di crittografia utilizzate dall’app per proteggere i messaggi, oltre alla necessità di API più moderne per funzionalità come avatar e chiamate video.