Vuelle Leka | A Rimini con anima e corpo

All’andata fu un po’ una specie di Ahmad contro tutti: ma nonostante i 38 punti realizzati dall’americano della Carpegna Prosciutto, che segnò da tutte le posizioni con alcuni canestri davvero incredibili, vinse. Che allora era sicuramente più squadra di Pesaro e soprattutto nettamente più in forma. Oggi non è che le parti si siano del tutto invertite, ma anche la Rbr accusa parecchi problemi fisici che hanno minato il suo cammino lungo questa infinita regular-season. Tre dei grandi protagonisti di questa stagione (Robinson, Marini e Tomassini) sono acciaccati. E se si considera quanto il play-guardia pesarese fece male alla sua ex società in quel duello giocato alla Vitrifrigo Arena a novembre, è facile comprendere quanto pesino questi problemi sul team di Sandro Dell’Agnello che al termine della semifinale di Coppa Italia persa in malo modo contro Cividale si è sbilanciato e ha garantito che la sua truppa uscirà dal tunnel.