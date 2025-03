Universalmovies.it - Vought Rising | Elizabeth Posey tra i protagonisti del prequel di The Boys

L’attriceè entrata a far parte del cast di, la seriedi The, lo show di successo di casa Prime Video.A confermare l’ingaggio è stato questa sera un articolo proveniente da Deadline. La fonte, a tal proposito, ha affermato che il ruolo offerto allaè centrale, ma senza specificarlo nel dettaglio. Quello di(Euphoria) è l’ennesimo casting dopo quelli confermati di Jensen Ackles e Aya Cash, i cui volti torneranno ad interpretare i Supe “Soldier Boy” e “Stormfront“. Un’altra voce non confermata al momento vorrebbe inoltre Will Hochman vicino ad un ruolo nello show.La nuova serieè stata annunciata dal creatore dello show The“Eric Kripke” e dallo showrunner “Paul Grellong” lo scorso 27 luglio in occasione del panel Prime Video al San Diego Comic-Con.