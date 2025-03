Vought Rising | due nuovi attori si uniscono al prequel di The Boys

Leggi su Cinefilos.it

: duesialdi TheDuenomi si aggiungono al cast di, ildella serie The. Si tratta dell’attrice Elizabeth Posey, vista nel quarto episodio della prima stagione di Euphoria nel ruolo di Becky e nel ruolo di Tricia nella serie Heels; e di Will Hochman, conosciuto invece per il ruolo di Joe Hill nella serie Blue Bloods. Di entrambi non sono stati forniti dettagli sui personaggi che interpreteranno, che rimangono dunque per ora un segreto. Si attendono dunque maggiori informazioni su questo e altri elementi di questa attesa serie, le cui riprese sono previste ad agosto di quest’anno.Di cosa parleràsarà una serieambientata nella New York degli anni ’50, incentrata sulle origini della corporazione onnicomprensiva della serie principale, con Jensen Ackles e Aya Cash che riprenderanno i rispettivi ruoli di Soldier Boy e Stormfront.