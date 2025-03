Quifinanza.it - Von der Leyen sul riarmo: “L’Europa deve prepararsi alla guerra”

Sono lontani i tempi in cui Ursula Von derusava toni conciliatori e diplomatici consoni al suo ruolo: ora, davanti ai cadetti danesi, sfoggia un linguaggio da stratega militare. IntervenendoRoyal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea ha colto l’occasione per anticipare i contenuti del Libro Bianco sulla Difesa, ribadendo la necessità di un’Europa militarmente attrezzata entro il 2030. Ha sostenuto che “Sevuole evitare la”.Per Von der, la stabilità internazionale è un concetto ormai superato. Il continente, secondo la sua visione,smettere di confidare in equilibri precari e iniziare a pensare come un blocco autonomo. La Russia è indicata come la minaccia diretta, mentre gli Stati Uniti vengono dipinti come un alleato che ha voltato lo sguardo altrove, concentrandosi sull’Indo-Pacifico.