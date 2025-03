Oasport.it - Volley, Perugia per prendersi la semifinale di Champions League. Monza cerca l’ultima resistenza

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-1 nell’andata dei quarti di finale delladimaschile, ipotecando la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea. I Block Devils hanno espugnato la Opiquad Arena in rimonta e contenendo il tentativo dei padroni di casa di trascinare la contesa al tie-break, mettendosi nella posizione ideale per approdare tra le quattro grandi del Vecchio Continente. La compagine umbra cercherà di giocare i conti nella sfida di ritorno in programma giovedì 20 marzo (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: agli uomini di Angelo Lorenzetti basterà vincere due set per meritarsi lacontro la vincente del confronto tra Halkbank Ankara e Projekt Varsavia, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.