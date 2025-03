Volley maschile | in Challenge Cup Civitanova chiamata alla rimonta contro Lublin

Leggi su Sportface.it

Ultimo atto diCup 2024/2025. La Lubenella finale di ritornoil Bogdanka LUK. Fischio d’inizio alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum. Per riequilibrare la situazione dopo la sconfitta per 3-1 in Polonia, la formazione di Giampaolo Medei avere la meglio in tre o in quattro set per poi giocarsi la conquista del trofeo in un Golden Set ai 15 punti. Una sconfitta o anche una vittoria al tie break condannerebbero i marchigiani a vedere la festa di Wilfredo Leon e compagni sul campo diMarche. “Domenica, nel momento più delicato della stagione, è arrivata una vittoria stupenda a Milano. Un successo fortemente voluto dal gruppo, una reazione che, oltre a riaprire la serie dei Play Off Scudetto, ci ha dato tanta energia positiva e la giusta grinta per la Finale di ritorno inCup.