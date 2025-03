Oasport.it - Volley femminile, Novara soffre ma vola in semifinale dei playoff! 3-2 ad una Chieri combattiva per tre set e che fa ricorso

Un derby giocato a singhiozzo dalle due squadre premia la Igor Gorgonzolache vince 3-2 contro la Reale Mutua Fenerae andrà a giocarsi le semifinali deicontro Conegliano. Il tuttodipermettendo: la squadra ospite, infatti, ha preannunciatoalla fine del quarto set per un errore di rotazione diche non sarebbe stato rilevato dagli arbitri. Difficile che venga accettato ma la squadra di Bregoli ci ha provato e vedremo cosa deciderà il giudice. Per ora èa fare festa, al termine di un match in altalena nella quale la formazione di Bernardi ha dimostrato di avere qualcosa in più anche a livello fisico, visyto che dal quarto set in poi c’è stata una sola squadra in campo.Pronti, via erovescia tutta la rabbia accumulata domenica scorsa sul campo portandosi avanti 6-3 ma è solo un fuoco di paglia perchè la squadra ospite si riporta subito in parità e, nella parte centrale del set, prende il largo con Gicquel e il muro di Gray sul 17-14 e 19-15.