Volley femminile, decisa la sede della Final Four di Champions League: trasferta rovente per tre italiane

Ladisi giocherà all’Ulker Sports Arena di Instanbul nel weekend del 3-4 maggio. La CEV ha svelato ladegli atti conclusivimassima competizione europea, che si disputeranno dunque tra un mese e mezzo nella metropoli turca. Questo impianto da 13.800 posti, inaugurato nel 2012, è quello in cui abitualmente gioca il Fenerbahce, ma la formazione di Melissa Vargas non saràpartita perché è stata eliminata ai quarti dal VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.Tre formazioniandranno a caccia del prestigioso trofeo. Conegliano sarà chiamata a difendere titolo conquistato lo scorso anno e incrocerà Milano in semie, dando così vita alla rivincita dello scontro diretto che nell’ultima edizione mise in palio il titolo.