Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stasera con Vicenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si recupererà(Pala Costa, fischio di inizio ore 20.45, ingresso gratuito) l’incontro valido per la 19ma giornata del campionato di B1, non disputatosi sabato scorso per la chiusura precauzionale di tutti gli impianti sportivi comunali a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio. "Per noi c’è stato il piccolo disagio di dover riprogrammare la settimana di lavoro – commenta il presidente Poggi – cosa che siamo riusciti a fare grazie alla collaborazione delle altre società che frequentano il PalaCosta. Dispiace, invece, per le nostre avversarie, che saranno costrette ad una imprevista trasferta infrasettimanale e ad un ritorno a tarda ora che può sfavorire atlete che studiano o lavorano".riceve la Voklsbank, squadra che occupa il terzo posto in classifica ma, vincendo il recupero, può tornare seconda, ri-superando Riccione e distanziando Cesena, le due concorrenti per la conquista dei playoff che, nell’ultimo turno, hanno entrambe colto vittorie da 3 punti.