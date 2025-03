Ilnapolista.it - “Volevamo sconvolgerlo”: parlano gli ultrà del Psg che hanno preparato lo striscione contro Rabiot

“Non abbiamo menzionato suo padre. Ora, il messaggio non è glorioso nella sua essenza, ma aveva lo scopo di colpirlo, di“. Le Parisien ha parlato con uno dei tifosi che del Collectif Ultras Paris chepensato e prodotto loche è in Francia è diventato un caso.Il testo dello, dice, è statosabato, in “un quarto d’ora, 20 minuti. Eravamo in tanti e quando ci si riunisce con diverse decine di persone per ritagliare delle lettere bianche e poi metterle su uno sfondo nero per creare uno, il lavoro è veloce. La maggior parte di coloro che sono coinvolti nel suo sviluppo nonun’idea chiara di cosa c’è scritto quando arriva. Ti dicono: fai una F e una I, ti prendi cura della O e della L. Poi, lo pieghi e il gioco è fatto”.