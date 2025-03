Gossipnews.tv - Volano Stracci tra Raimondo Todaro e Carolyn Smith!

Leggi su Gossipnews.tv

attacca, accusandolo di scorrettezza ai massimi livelli. Il ballerino risponde a tono. Ecco che cosa è successo!non è rimasto in silenzio dopo le recenti dichiarazioni disul suo conto. Il ballerino e insegnante di Amici ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle parole della collega, che in un’intervista ha criticato il suo addio a Ballando con le Stelle e il presunto atteggiamento nei confronti di Milly Carlucci., giudice storico di Ballando con le Stelle, ha espresso il suo punto di vista sulla decisione didi lasciare il programma. Secondo lei, il ballerino avrebbe gestito male il distacco dalla trasmissione e, soprattutto, non avrebbe mostrato la giusta riconoscenza nei confronti di Milly Carlucci.