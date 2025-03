Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, pugno durissimo della società: ha fatto sapere questo all’attaccante! Le novità sul futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: ha! Lesuldel centravanti, in scadenza nel 2026Tra i calciatori che quasi sicuramente lasceranno lanel corsoprossima finestra estiva di calciomercato c’è senza dubbio anche Dusan. L’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2026 non è mai stato trovato e le strade si separeranno.I bianconeri hanno giàcapire al serbo quello che sarà il suo, con una cessione che sarebbe fondamentale anche per risparmiare sui 12 milioni netti di ingaggio. Senza prolungamento, cosa praticamente certa, finirà fuori dal progetto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com