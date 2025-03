Perugiatoday.it - "Vivo con 400 euro, non posso pagare il mantenimento a mio figlio"

Leggi su Perugiatoday.it

Prende una pensione di 400e ne deve 130 al mese alla ex moglie in Polonia per i bisogni del, ma non ce la fa e finisce sotto processo per mancato versamento dell’assegno alla ex consorte. Con la giustizia polacca che ha chiesto a quella italiana di sottoporre l’uomo a interrogatorio.