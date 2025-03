Davidemaggio.it - Viva la Danza, Roberto Bolle balla a notte fonda tra i dipinti di Caravaggio

In occasione della Giornata Internazionale della, martedì 29 aprile si rinnoverà in prima serata su Rai 1la, lo spettacolo con protagonistaper celebrare l’arte dellain Italia.Al centro della seconda edizione ci sarà– anticipa Ansa –tra ben 22del pittore milanese raccolti in una mostra unica a Palazzo Barberini in Roma. Sono i ‘primi passi’ dila2025, mossi a, in un museo vuoto e dunque ancor più magico.Nell’edizione di quest’anno dilasiamo riusciti a dare un bellissimo sviluppo al concetto di ‘diffusa’ che accompagna sempre i miei progetti. Oltre a questa incredibile sera in cui abbiamo fuso l’arte in movimento per eccellenza con quella sempiterna di, andremo anche are tra i monumenti e il Teatro La Fenice a Venezia e poi a Verona.