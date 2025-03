Visto per voi A Different Man Una nuova versione di La Bella e la Bestia Un gioco di specchi e di maschere Tutti vorremmo essere altro Correte a vederlo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per quelli che (non) hanno amato The Substance, ossia il ritorno pentito all’eterna giovinezza, il body horror con Demi Moore ( vincitrice di un Golden Globe) ecco una reinterpretazione del concetto di bellezza. “Aman”, dall’ossatura un po’ buonista sembra ancheuna variante de “La