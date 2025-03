Sport.quotidiano.net - Virtus in campo a Belgrado giovedì 20 marzo: dove vederla in tv

Bologna, 192025 - Per lasciarsi alle spalle il momento negativo e per riabbracciare Will Clyburn nel migliore dei modi. Domani sera alle 20.15 alla Aleksandar Nikolic Hall di, la formazione di Dusko Ivanovic scende inper affrontare nella 30^giornata di Eurolega il Maccabi Playtika Tel Aviv. Reduce da 7 sconfitte consecutive in Eurolega, ma anche dal brutto ko di domenica scorsa a Napoli, Marco Belinelli e compagni provano a rialzare la testa e superare il momenti tutt’altro che facile che le V Nere stanno attraversando. Sulla carta la sfida ha in effetti poco valore da un punto di vista della classifica di Eurolega, ma è altrettanto vero che un successo darebbe una scossa importante soprattutto per il morale della squadra, una spinta di energia supplementare in autostima fondamentale per questo finale di stagione che ha ancora tanto, tantissimo da dire, ma che va affrontato con la faccia giusta.