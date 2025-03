Sport.quotidiano.net - Virtus, Clyburn può essere la svolta giusta. Ma da solo non risolverà tutti i problemi

Aggrappati a Will. Laparte oggi per Belgrado e non rientrerà a Bologna prima di domenica. Perché dopo la trasferta nella capitale serba, per giocare contro il Maccabi, domani, si fermerà a Trieste, sulla via del ritorno, per l’anticipo di campionato in programma sabato sera.che non ha ancora digerito il ko di Napoli e che cerca, in qualche modo, una. E lapuòrappresentata dal ritorno nel gruppo di. Anche perché Will, per la sua storia e per il suo talento, è stato, comunque, il grande colpo dell’estate bianconera. Vero è che l’inizio di Will, con la maglia, non è stato dei migliori. Ma l’ex giocatore dell’Efes si è fermato a Reggio Emilia, all’inizio dell’anno (era il 5 gennaio), quando pareva aver finalmente trovato la modalitàper esprimere il suo talento e per mettersi al servizio della squadra.