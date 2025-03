Reggiotoday.it - Violenza sessuale di gruppo su due ragazze minorenni nel Reggino: sei condanne

Seie altrettante assoluzioni per ladinei confronti di duedi Seminara e Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. E' questo l'esito - come riporta l'AdnKronos, della sentenza del gup del Tribunale di Palmi, Francesca Mirabelli.