Iodonna.it - Violente alluvioni hanno colpito la regione meridionale dell'Andalusia in Spagna

Leggi su Iodonna.it

La tempesta Laurence haduramente la provinciaspagnola di Malaga, indove si sono verificate inondazioni in seguito alle forti piogge chefatto straripare i fiumi. A Cartama, la polizia spagnola ha salvato circa 20 persone da un’area allagata. Leggi anche ›e bombe d’acqua costano più dei terremoti, la natura non perdona La, che ha attraversato un lungo periodo di siccità tra il 2021 e il 2024, sta affrontando da diverse settimane un susseguirsi di intensi episodi di pioggia.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Maltempo in, situazione critica per leiniO Donna.