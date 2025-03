Anteprima24.it - Viola la libertà vigilata, i Carabinieri lo riportano in carcere

Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di una mirata attività d’indagine, hanno notificato ad un 54enne partenopeo, la sospensione dellaemessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino.L’uomo, con precedenti per associazione di tipo mafiosa, già sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria,va le misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.Proprio per questo motivo, preso atto delle segnalazioni puntualmente fatte pervenire daidi Sant’Angelo dei Lombardi, l’Ufficio di Sorveglianza di Avellino revocava il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.