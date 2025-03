Anteprima24.it - Vincenzo De Luca, frecciate contro Rubano: “Non ha da fare nè a Roma nè nel Sannio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Qualche anno fa quando proponemmo una legge al Parlamento italiano per impegnarsi a garantire a tutti i cittadini italiani le stesse uguali risorse per la sanità pubblica, ebbene il partito di quello che viene aaltro qua, votò”.De, presidente della Regione Campania in visita istituzionale a San Salvatore Telesino, non ha certo porto l’altra guancia agli attacchi sferrati a mezzo di un volantinaggio da parte del deputato forzista Francesco Maria, e ha attaccato con la usuale e proverbiale veemenza il parlamentare, restituendo pan per focaccia e peraltro con una sottile perfidia non citando mai l’avversario in palese segno di mancanza di considerazione.Non sono mancati dunque i momenti al calor bianco durante la visita del Governatore che ufficialmente doveva presiedere l’inaugurazione di un Campo pozzi dell’Acquedotto Campano, uno dei tasselli del puzzle che sta costruendo la Regione per far fronte alla penuria d’acqua per i cittadini e nel cui contesto rientra tra l’altro la vicenda della potabilizzazione delle acque della diga di Campolattaro sul fiume Tammaro.