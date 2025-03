Puntomagazine.it - Villaricca. siringhe all’esterno delle giostrine di Via Napoli, dopo la segnalazione l’area è stata ripulita

: Areasegnalazioni di degrado, ma servono controlli costanti e impegno istituzionale per evitare il ripetersi di episodi simili.lamia e di altri cittadini,di via, che nei giorni scorsi versava in condizioni di degrado con la presenza diusate, èfinalmente. Un intervento necessario per restituire sicurezza a uno spazio frequentato da bambini e famiglie, ma che non può restare un’azione isolata.“La situazione che abbiamo denunciato era vergognosa e pericolosa – dichiara Salvatore Mautone – perché è inaccettabile che un’area così vicina a un luogo di svago per i più piccoli fosse ridotta in quello stato. Io ci metto la faccia e continuerò a denunciare ogni situazione di incuria, perché la sicurezza e il rispetto del nostro territorio devono essere una priorità assoluta.