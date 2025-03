Anteprima24.it - Villa Literno, assoluzione bis per l’ex sindaco accusato di legami con clan

Tempo di lettura: 2 minutiSecondain appello dalla grave accusa di concorso esterno in camorra perdi(Caserta) ed ex consigliere regionale Pd Enrico Fabozzi. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli, cui il processo è arrivato dalla Corte di Cassazione, che nel settembre 2022 aveva annullato con rinvio l’disposta da una diversa sezione della Corte di appello partenopea.A favore di Fabozzi il collegio presieduto da Edoardo De Gregorio ha dichiarato la prescrizione per due capi di imputazione e l’perché il “fatto non sussiste” per altre due contestazioni, confermando, dunque, quanto già stabilito nel febbraio 2021 nel primo processo di appello; in questo processo bis sono stati assolti nuovamente anche gli imprenditori di San Cipriano d’Aversa Giuseppe e Pasquale Mastrominico,consigliere comunale diNicola Caiazzo e altri tre imputati.