Villa Héritage di Pierre-Yves Rochon, il design diventa eredità del tempo al Salone del Mobile 2025

L’estetica di un luogo può trasformarsi in un’esperienza totale e immersiva, capace di coinvolgere tutti i sensi e andare oltre la semplice fruizione visiva. È il caso di, l’installazione firmata daper ildelMilano, dove ilassume un valore narrativo, evocando il passaggio dele il legame con la cultura e la memoria.Fonte: Alex SystermansIl celebre architetto eer francese, noto per i suoi progetti di lusso in hotel prestigiosi, porta la sua visione aldelMilanoL’architetto francese, noto per aver curato gli interni di alcuni tra gli hotel più prestigiosi al mondo – dal Four Seasons George V di Parigi al Ritz-Carlton di Shanghai – porta aldella propria visione delcome ponte tra passato e futuro.